Nördlingen

vor 51 Min.

Falschgeld auf Wish bestellt: Wieso ein Rieser vor Gericht steht

Plus Eigentlich sucht die Polizei nach Drogen, findet bei einem Rieser aber hunderte Euro Falschgeld. Der 22-Jährige sagt: Das habe er zum Monopoly-Spielen genutzt.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Ein gängiger Witz auf Social-Media-Plattformen geht so: Man nehme einen Fauxpas und schreibe darüber, dass dieser auf "Wish bestellt" wurde. Bei Wish handelt es sich um eine Firma, über die Produkte zu Dumping-Preisen verkauft werden, Dinge, die meist von minderer Qualität sind. Als jüngstes Beispiel im Netz musste der Werbeclip der CDU herhalten, in der statt der Kuppel des Reichstagsgebäudes die des früheren Präsidentenpalasts in Tiflis zu sehen war. Weniger witzig war aber die Lage für einen Rieser – der war nämlich in einem Prozess vor dem Nördlinger Amtsgericht angeklagt. Grund dafür: eine tatsächliche Falschgeld-Bestellung bei Wish.

Vor Gericht fand sich der 22-Jährige wieder, weil die Polizei im Mai vergangenen Jahres bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in einer Box im Wohnzimmertisch 17 gefälschte 20-Euro-Scheine gefunden hatte. Laut der Anklageschrift, die Staatsanwalt Markus Klatt verlas, habe sich der 22-Jährige das Falschgeld auf unbekannte Art und Weise verschafft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen