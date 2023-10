"Farb-Licht-Spiel": Wolfgang Mussgnug präsentiert neue Ausstellung

Alle fünf Jahre feiert der Nördlinger Künstler sein Jubiläum. Diesmal ist in der Alten Schranne eine Mischung aus Glaskunst, Zeichnung und Malerei zu sehen.

Seit mittlerweile exakt vierzig Jahren ist der studierte Politologe und Kunstgeschichtler Wolfgang Mussgnug als freischaffender Künstler in Nördlingen tätig und hat sich mit seinen Glasobjekten, mit Glasmalerei, Zeichnung, Installationen und Kunst am Bau einen inzwischen internationalen Namen gemacht. Seit 2001 lehrt er an der Internationalen Hochschule für Kreativpädagogik in Calw und seit 2010 an der MSH Medical School in Hamburg. In schöner Regelmäßigkeit feiert der Künstler in seiner Heimatstadt Nördlingen sein Schaffen mit einer eigenen Ausstellung, zuletzt in Jahr 2018 mit dem herausragenden Zyklus "Die Metropolen". Jetzt ist es wieder so weit.

In der Alten Schranne in Nördlingen zeigt Wolfgang Mussgnug - eher zufällig unabhängig von den Nördlinger Ateliertagen - den aktuellen Querschnitt seiner Werke, eine überaus sehenswerte Mischung aus Glaskunst, Zeichnung und Malerei, aus Klein-, Mittel- und Großformaten. Es sind hauptsächlich neue Arbeiten, ergänzt durch wenige ältere. "Hauptthema ist in diesem Jahr die Leichtigkeit", sagt Wolfgang Mussgnug, den die Redaktion beim Aufbau seiner Ausstellung in der Alten Schranne besucht hat, "und als Titel gefällt mir die Bezeichnung Farb-Licht-Spiel ganz besonders, weil es die Stimmung trifft, die ich im Moment weitergeben will."

Mussgnug: Der "spielende Erzähler mit der unendlichen Schrift"

Sein Schaffen ist inzwischen weit über das Ries hinaus bekannt, seine Bilder und Glasobjekte gelten als begehrte Sammlerobjekte. Er wird als der "spielende Erzähler mit der unendlichen Schrift" gefeiert. Mehrmals im Jahr ist Wolfgang Mussgnug auf der Glasbläserinsel Murano bei Venedig und schafft dort mit einem ihm vertrauten Team seine Glasobjekte. Sie bestehen meist aus einem inneren farbigen Objekt, für das der Künstler zunächst aus Gold-, Silber-, Kupfer- oder Aluminiumfolien collageartige Bilder legt. Über die wird die knapp 1400 Grad heiße Glasmasse gewälzt, um den farbigen Kern kommt die zweite Glasmasse, massiv und schwer, dennoch transparent und leicht, fast schon schwebend wirkend.

Im Zusammenspiel mit Licht werden aus den Plastiken mit ihren organischen Formen vitale Gebilde, die ständig in Bewegung zu sein scheinen und den Geist und die Fantasie des Betrachters in Bewegung setzen. Genau das passiert auch bei seiner großformatigen Malerei. Das verdichtete Zentrum der Bilder ist ein Arrangement von grafischen Elementen, Abstraktionen, gegenständlichen Fragmenten und natürlich wirkender Schrift, aus der man aber keinerlei Bedeutung herauslesen kann. Das alles entzieht sich einer stilistischen Zuordnung, ist aber keinesfalls Chaos, sondern scheint sorgsam konstruierte Vielfalt zu sein.

Betrachtung der Werke fordert zum Nachdenken auf

Heiter und verspielt, fordert die Betrachtung der Werke Wolfgang Mussgnugs stets zum Nachdenken auf, zur Reflexion. Auch der neue Zyklus, den er in der Alten Schranne zum ersten Mal zeigt, beinhaltet die Lebensfreude, die sich durch sein Werk zieht. Tänzer, Bewegung, auch hier Verspieltheit, Rhythmus, Kraft. Eine neue Seite des Künstlers, die allemal sehenswert ist. Eröffnet wird die Schau am Freitag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr. Oberbürgermeister David Wittner wird ein Grußwort sprechen, die Einführung in die Ausstellung übernimmt Dr. Franziska Emmerling. Die Öffnungszeiten orientieren sich am kommenden Wochenende an den Ateliertagen, ansonsten ist die Ausstellung an den Wochenenden vom 21. und 22. sowie 28. und 29. Oktober samstags und sonntags geöffnet. Eine kostenlose Führung findet am 22. Oktober um 11 Uhr statt.