Faustschläge in der Baldinger Straße

Drei Männer geraten kurz vor Mitternacht aneinander, alle werden verletzt.

Zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen ist es am Samstag, gegen 23.40 Uhr, in der Baldinger Straße in Nördlingen gekommen. Laut Polizeibericht hatte ein 27-Jähriger seinen 38-jährigen Kontrahenten geohrfeigt, was von diesem mit einem Faustschlag erwidert wurde. Es kam zu einem Gerangel. Ein ebenfalls 38-Jähriger griff ein, auch er schlug mit der Faust zu. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. (AZ)