Nördlingen

Faustschläge in der Kleingartenanlage

Plus Ein Streit in einer Rieser Kleingartenanlage eskaliert unter langjährigen Freunden. „Alles wegen einer Frau“, sagt der Geschädigte. Der Fall landet vor Gericht.

Von Matthias Link

20 Jahre lang waren die beiden jungen Männer aus Nördlingen „super befreundet“, wie sie sagen. Nun begegneten sie sich am Dienstag vor dem Strafgericht in Nördlingen wieder. In den unterschiedlichen Versionen, die die beiden zu der Körperverletzung präsentierten, ging es um viel Bier, eine junge Frau, Sex-Wünsche und den Vorwurf, Gott zu spielen. Doch der Reihe nach:

