FC-Bayern-Gartenzwerge aus Schrebergarten in Nördlingen geklaut

In Nördlingen wurden zwischen Freitag und Dienstag unter anderem acht FC-Bayern-Gartenzwerge aus einem Schrebergarten gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag Gegenstände aus einem Schrebergarten Am Hohen Weg in Nördlingen gestohlen. Das Diebesgut besteht nach Angaben der Polizei aus einer Feuerschale und acht Gartenzwergen aus dem Fanartikel-Sortiment des FC Bayern München. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

