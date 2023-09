Nördlingen

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai: Hart arbeitende Mitte muss entlastet werden

In Nördlingen sprach der FDP-Generalsekretär Bihan Djir-Sarai über die Ziele der Liberalen in der Ampelkoalition.

Plus In Nördlingen spricht Bijan Djir-Sarai über die Ziele der Liberalen im Bund. Ein Besucher will wissen, warum die FDP die Koalition nicht verlässt.

FDP-Bundesprominenz im Ries: Auf seiner Wahlkampftour durch Schwaben hat der Generalsekretär der Liberalen, Bijan Djir-Sarai, auf Einladung des Kreisvorsitzenden Dr. Mark Tanner Station in Nördlingen gemacht. Obwohl in Bayern die Landtagswahl vor der Tür steht, sprach Djir-Sarai in seiner rund 20-minütigen Rede im Restaurant „Schlössle“ ausschließlich über bundespolitische Themen. Trotz mancher Probleme verteidigte er die Ampel-Regierung in Berlin, bei der die FDP eine wichtige Rolle spiele. Er verschwieg auch nicht, dass es mitunter deutliche Meinungsverschiedenheiten vor allem mit den Grünen gebe.

Ein Thema sei den Liberalen ganz besonders wichtig – die Wirtschaft in Deutschland. Unter Bundeskanzlerin Angela Merkel sei diese vernachlässigt worden, meinte Djir-Sarai. Die FDP müsse deshalb in der jetzigen Koalition für die richtige Richtung sorgen, in die sich die Wirtschaft bewegen müsse. Dazu gehöre in erster Linie eine solide Finanzpolitik, für die Finanzminister Christian Lindner stehe. Das größte Problem sei allerdings der Sozialbereich, der immer mehr ausufere. „Dieser ist wichtig, muss sich aber in vernünftigem Rahmen bewegen.“

