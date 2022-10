Fehlende Zebrastreifen in der Nördlinger Altstadt sind gefährlich

RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann kann nicht nachvollziehen, dass man den Asphalt saniert, die Zebrastreifen aber erst Wochen später aufbringt.

Zebrastreifen sind für die Sicherheit im Verkehr immens wichtig. Sie sorgen im besten Fall dafür, dass Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, Kinder und auch alle anderen gut über eine Straße kommen. Wenn Zebrastreifen an einer Stelle waren und dort plötzlich nicht mehr sind, birgt das eine große Gefahr. Selbst, wenn es nur für wenige Wochen so ist.

Denn: Die einen sehen vielleicht gar nicht bewusst auf den Asphalt, bemerken das Fehlen des Fußgängerüberwegs nicht und wähnen sich in Sicherheit. Sie gehen davon aus, dass der Autofahrer schon anhalten wird. Doch der, der möglicherweise genau in diesem Moment hinter dem Steuer sitzt, weiß vielleicht gar nicht, dass an dieser Stelle normalerweise ein Zebrastreifen ist. Er geht davon aus, dass der Fußgänger schon warten wird. Dass der Polizei bislang kein Unfall im Zusammenhang mit den fehlenden Markierungen bekannt ist, ist vor allem eines: großes Glück.

Und es ist sehr zu hoffen, dass dieses Glück anhält. Unverständlich ist, dass man es überhaupt herausfordert. Im Besonderen direkt vor einer Grundschule.

Lesen Sie dazu auch