Nördlingen

15:58 Uhr

Fehlendes Kennzeichen am E-Scooter beschert 62-Jährigem eine Strafanzeige

Der Mann wird am Montagabend in der Reimlinger Straße in Nördlingen kontrolliert. Die Polizei stellt fest, dass er kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hat.

Ein 62-Jähriger muss nun mit Konsequenzen rechnen, weil er nicht die notwendigen Vorkehrungen an seinem Gefährt getroffen hat. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fahrer des E-Scooters am Montagabend in der Reimlinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 62-Jährige hatte kein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht. Nun erhält er eine Strafanzeige. (AZ)

