Fehlendes Sicherheitsgefühl: Gibt es Probleme bei der Höhnbrücke?

Rieserinnen und Rieser berichten, dass sie sich, gerade in den Abendstunden, im Bereich der Höhnbrücke in Nördlingen eher unwohl fühlen.

Beim Zeitungsstammtisch der Rieser Nachrichten sehen mehrere Personen die Beleuchtung an der Höhnbrücke kritisch. Wie die Polizei und die Stadt die Lage einschätzen.

Es gibt so manche finstere Straße in Nördlingen: Wer nachts durch die Turm- oder Bräugasse geht, kann den Weg manchmal eher nur erahnen als ihn tatsächlich sehen. Aber gerade in einem anderen Bereich fühlen sich manche Bewohnerinnen und Bewohner unwohl, wie der Zeitungsstammtisch unserer Redaktion am Dienstag ergeben hat: an der Höhnbrücke. Mehrere Personen schilderten, dass sie die Beleuchtung dort am Abend als unzureichend empfinden und zu Nachtzeiten die Brücke eher meiden. Auch begleitet mancher Mann seine Partnerin dort lieber in der Nacht. Jugendliche würden dort auch manchmal Personen erschrecken, die auf dem Rad unterwegs seien, hieß es.

