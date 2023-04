Fehler bei der Datenübertragung: Go-Ahead-Züge fahren auf der Riesbahn

Am Montag zeigt die DB-Navigator-App Zugausfälle an. Die Züge sollen aber laut Unternehmensangaben fahren.

Für mehrere Verbindungen zeigt die Smartphone-App DB-Navigator am Montag an: "Fahrt fällt aus". Betroffen sind Fahrten auf der Riesbahn von Donauwörth nach Nördlingen. Bereits am Wochenende gab es Zugausfälle. Doch tatsächlich fallen gar nicht die Verbindungen vom Montag aus, teilt Go-Ahead auf Anfrage unserer Redaktion mit.

"Am Wochenende hatten wir kurzfristige Krankmeldungen von Kollegen", schildert Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg, da seien Züge ausgefallen. Die Meldungen vom Montag stimmten aber nicht, hier gebe es wohl ein Problem in der Datenübertragung zum Auskunftssystem der Deutschen Bahn. Die Züge sollen dennoch fahren.

Allerdings fahren diese nur bis zum Halt Goldshöfe, von dort bis Aalen gibt es einen Schienenersatzverkehr. Dieser gilt bis zum 19. Mai. (jltr)