Feministin Alice Schwarzer kommt nach Nördlingen

Die bekannte Feministin und Autorin macht eigentlich keine Lösungen mehr. Warum sie für Nördlingen eine Ausnahme macht.

Alice Schwarzer kommt am Mittwoch, 29. März, um 19.30 Uhr ins Klösterle nach Nördlingen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Buchhaus Greno in Donauwörth. Wenige Frauen hätten die deutsche Gesellschaft in den vergangenen 50 Jahren so geprägt und verändert wie sie, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eigentlich macht Alice Schwarzer keine Lesungen mehr, warum also kommt sie nach Nördlingen, in den Landkreis Donau-Ries, nicht nach Augsburg, Nürnberg oder München? Aus alter Verbundenheit zu Franz Greno, der ihr 1976 dabei half, die Zeitschrift Emma entstehen zu lassen.

Alice Schwarzer erinnert sich an Unterstützung von Franz Greno

Alice Schwarzer sagt: „Der Einzige, dem wir wirklich zu Dank verpflichtet sind für fachkundige Unterstützung beim Start. Das war der Buchhersteller Franz Greno (…). Diesem Franz imponierte das dreiste Husarenstück. Er war es, der mir die erste Druckerei besorgte, mich in Papierfragen beriet und, nach einer durchgearbeiteten Nacht, mit rotgeränderten Augen und unrasiert, die ersten 64 Seiten Emma in die Frankfurter Lithografie und von da aus in die Kulmbacher Druckerei fuhr."

Karten im Vorverkauf für 15 Euro im Buchhaus Greno Donauwörth, per E-Mail unter info@greno.de oder per Telefon unter 0906/3377 sowie in der Touristinfo Nördlingen unter Telefon 09081/84116 erhältlich. (AZ)

