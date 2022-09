Fensterscheibe am Kindergarten eingeschlagen

An einem Kindergarten in der Salvatorgasse wird eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei bitte um Hinweise.

In der Nacht auf Freitag ist am Kindergarten "Im Haus der Kinder" in der Salvatorgasse in Nördlingen eine Fensterscheibe eingeschlagen worden.

Der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro.

Wer Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 melden. (AZ)