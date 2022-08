Ferienprogramm in Nördlingen: Ein Nachmittag als Räuber Hotzenplotz

Im Nördlinger Ferienprogramm ist dieses Jahr eine "Räuber-Hotzenplotz-Party" zu finden. Veranstaltet wurde dies durch die Stadtbibliothek Nördlingen.

Für 22 Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren hieß es in der Stadtbibliothek: Spiel und Spaß rund um den Räuber Hotzenplotz. Konni Volk, eine Mitarbeiterin der Bibliothek, erklärt: "Wir suchen jedes Jahr ein neues Motto. Es gab schon einmal Jim Knopf oder die Olchis. Dieses Jahr ist es eben der Räuber Hotzenplotz geworden." Die fünf Mitarbeiter der Bibliothek setzten das Motto besonders interessant um und empfingen die Teilnehmer schon am Anfang mit Hut und aufgemaltem Bart.

Das erste Ziel war es, dass alle so aussehen wie Räuber Hotzenplotz. Es wurden Papierhüte gebastelt und mit den buntesten Federn beklebt. Anschließend las Kathrin Häffner, eine Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, einen Brief des Räubers Hotzenplotz vor, in dem stand, dass sie nun seine Aufgaben erledigen müssen. Falls sie diese nicht bestehen, müssen sie zu dem Bösen Zauberer Zwackelmann, um dort Kartoffeln zu schälen.

Die Räuber-Hotzenplotz-Party fand in der Stadtbibliothek in Nördlingen statt. Foto: Lilly Geiß

Die Durchsage zum Start erklang und die Kinder erledigten in vier Gruppen die unterschiedlichen Aufgaben wie Dosenwerfen, Flüsterpost mit besonders schweren Wörtern, Kartoffellauf und einem lustigen Fühlspiel. Die Teilnehmer hatten sehr unterschiedliche Favoriten, waren sich doch zum Schluss einig: "Eigentlich machte uns alles Spaß", erklärte ein Teilnehmer.

Nachdem alle Aufgaben erfolgreich erledigt wurden, gab es für die kleinen Räuber eine Stärkung. Hier war zunächst die Frage, was der Räuber Hotzenplotz eigentlich esse, doch die Kinder wussten schnell, dass er nach Kartoffeln und Schnupftabak gerne Fleischküchlein esse. So verspeisten sie ihr Essen und hörten nebenbei einen Ausschnitt aus dem Buch "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete", das von Kathrin Häffner vorgelesen wurde. Einige der kleinen Leser kannten die Geschichte bereits, andere hörten zum ersten Mal von der Idee des Buches, den Räuber auf den Mond zu schießen.

Kinder wurden in Nördlingen zu Räuber-Hotzenplotz-Experten

Zum Ende bekamen die Kinder eine Urkunde, mit der sie zu Räuber-Hotzenplotz-Experten geehrt wurden. Dazu erhielten die Teilnehmer ein Quiz mit acht Fragen, bei dem sie ihr Wissen über den Räuber Hotzenplotz noch einmal beweisen konnten. "Ich habe gleich gewusst, welches die richtige Antwort ist", sagte eine Teilnehmerin. Als Erinnerung bestand auch die Möglichkeit ein Polaroidfoto machen zu lassen, mit den Papierhüten und der Urkunde.

Die Kinder, die am Dienstag dabei sein durften, können sich glücklich schätzen. Denn trotz der vielen Plätze, landeten 21 Kinder leider nur auf der Warteliste.