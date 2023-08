Nördlingen

Festivalauftakt BigBikeMeet: Nördlingen wird wieder zum Biker-Mekka

Plus In Nördlingen startet das BigBikeMeet. Schon in den frühen Morgenstunden reisen Festivalgäste in Nördlingen an. Die Vorfreude ist groß, die Staus am Donnerstag lang.

Von Verena Mörzl

Eines der größten Biker-Festivals im süddeutschen Raum beginnt in Nördlingen. Zum BigBikeMeet 2023 werden rund 3000 Festivalgäste erwartet, am Samstag zur großen Party sollen es noch einmal 2000 werden. Während die überwiegend jungen Festivalgänger kaum abwarten können, bis es endlich losgeht, hat die Polizei am Donnerstag in Nördlingen alle Hände voll zu tun.

Gegen 13 Uhr kommen die ersten Sprinter, Autos mit Anhängern voll Motorrädern, Vans und Wohnwagen auf dem Festivalgelände an. „Welcome Home“ steht auf einem Banner geschrieben. Willkommen zu Hause. Für Tausende wird Nördlingen am Wochenende zum Biker-Mekka. Und wie es sich für ein gemütliches Zuhause so gehört, werden selbst Sofas auf Anhängern aufs Gelände gezerrt. Doch bis es so weit war, musste sich die Festival-Gemeinde gedulden. Vor allem diejenigen, die bereits mitten in der Nacht in Nördlingen ankamen.

