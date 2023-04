Festnahme: Polizei erwischt Männer, die in die Nördlinger Georgskirche pinkeln

Die Polizei teilt mit, dass die Männer auch verdächtigt werden, am Dienstag in der Kirche ihre Fäkalien hinterlassen zu haben. Sie hatten zudem Werkzeug dabei.

Eine Passantin hat am Mittwoch zwei randalierende Personen in der Nördlinger Georgskirche bemerkt, woraufhin die Polizei Nördlingen verständigt wurde. Bei Eintreffen der Streife wurden zwei Männer im Alter von 39 und 41 Jahren festgestellt, die in die Kirche urinierten.

Männer pinkeln in Nördlinger Georgskirche und werden festgenommen

Bei der Durchsuchung der beiden wurde Aufbruchswerkzeug gefunden, sowie Aufbruchsspuren am Opferstock entdeckt. Die Täter wurden sofort festgenommen und deren Wohnungen durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde am Tag zuvor entwendetes Diebesgut gefunden und sichergestellt. Es besteht nach Angaben der Polizei somit der Tatverdacht, dass die beiden für die pietätlose Tat vom Dienstag ebenso verantwortlich sind. Strafrechtliche Ermittlungen wurden gegen das Duo eingeleitet. (AZ)

