Feuer in Mehrfamilienhaus: Zehnjährige erleidet leichte Rauchvergiftung

Bei einem Brand in der Nördlinger Altstadt kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Schaden ist hoch, die Ursache liegt an einem Aquarium begründet.

Ein Brand ist am Montag gegen 15.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt ausgebrochen. Aufgrund eines technischen Defekts an einem Aquarium geriet laut Polizeibericht die Elektrik in Brand, wodurch drei Wohnungen durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein zehnjähriges Mädchen erlitt eine leichte Rauchvergiftung, welche laut Angaben der Beamten jedoch nicht größer ärztlich behandelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. (AZ)