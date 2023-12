Feuerwehr löscht Kabelbrand an Nördlinger Schule

Ein Passant hört aus der Nördlinger Mittelschule einen Alarm. Die Feuerwehr muss ausrücken – der Schaden ist fünfstellig.

Die Feuerwehr ist wegen eines Kabelbrands an der Nördlinger Mittelschule am Sonntagnachmittag ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, hörte ein 53-jähriger Passant aus der Mittelschule in der Nördlinger Squindostraße einen Alarm. Daraufhin informierte er die Schulleiterin. Diese stellte vor Ort eine Rauchentwicklung fest und alarmierte die Feuerwehr.

Im Gespräch mit der Redaktion schildert die Schulleiterin Marga Riedelsheimer, dass sie zusammen mit dem Nördlinger Stadtbrandinspektor Marco Kurz durch die Schule gegangen sei: "In einer Lehrertoilette im zweiten Stock sind wir dann fündig geworden." Dort sei ihnen eine Rauchwolke entgegengekommen. Kabel der Lüftungsanlage im Keller hätten geschmort, und der Rauch sei über die Lüftung bis in die Toiletten im zweiten Stock gelangt.

10.000 Euro Schaden bei Brand in Nördlingen

Der Brand konnte laut Angaben der Polizei sofort gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. "Wir haben die betroffenen Lehrertoiletten gesperrt", sagt Riedelsheimer. Einschränkungen im Unterricht seien am Montag nicht zu erwarten. (nfv)