Nördlingen

18:00 Uhr

Fiebersaft ist in Rieser Apotheken Mangelware

Viele Kinder im Ries sind in diesen Tagen krank und haben Fieber. In den Apotheken ist Fiebersaft aber Mangelware.

Plus In diesen Tagen sind im Ries viele Kinder krank. Ausgerechnet jetzt fehlen in den Apotheken auch noch Fiebersäfte. Was die Apotheker stattdessen anbieten können.

Von Viktor Turad Artikel anhören Shape

"Es tröpfelt herein", sagt Wolfgang Dittrich. Er betreibt die Stadt-Apotheke in Wemding und ist Sprecher der Apothekerinnen und Apotheker im Landkreis Donau-Ries. Was hereintröpfelt, sind die Fiebersäfte – an denen mangelt es derzeit, was vor allem Eltern von Kindern Probleme bereitet. Auch an anderen wichtigen Medikamenten fehlt es, sagt Dittrich: "Die Situation ist schwierig bis sehr schwierig." Doch er fügt hinzu: "Aber man sollte es nicht zu dramatisch sehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen