Volker Baumgärtner ist am Freitag bei einem Unfall tödlich verunglückt. Wie es in der Firma nun weitergeht.

Die Firma Eisen-Fischer trauert um ihren Geschäftsführer Volker Baumgärtner, der am vergangenen Freitag auf der Heimfahrt von seinem Arbeitsplatz unverschuldet tödlich verunglückt ist. Volker Baumgärtner habe sich in seinen mehr als sechs Jahren als Geschäftsführer der Eisen-Fischer GmbH mit den Niederlassungen in Nördlingen, Crailsheim und Heidenheim außerordentliche Verdienste erworben, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Auf Wunsch und Beschluss der Gesellschafter und des Beirats der Eisen-Fischer GmbH wechselt Andreas Sand ab sofort aus dem Beirat der Eisen-Fischer GmbH zurück in die Geschäftsführung. Axel Herrmann, Geschäftsführer der Eisen-Fischer-Schwestergesellschaft MCT MultiChannelTrade GmbH, wird die Firma Eisen-Fischer insbesondere in den Bereichen IT und Logistik verantwortlich unterstützen, heißt es abschließend. (AZ)