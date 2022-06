Firmen aus der Region präsentieren sich auf rund 3500 Quadratmetern

Plus Auf der Rieser Verbraucherausstellung gibt es dieses Jahr Neuerungen. Und: Die Aussteller sind angespannt, aber dennoch optimistisch.

Sebastian Haag war am vergangenen Samstag erst mal erleichtert, dass nach zwei Jahren Pause zum Mess'-Auftakt auch wieder die Rieser Verbraucherausstellung stattfindet. Zwar in etwas abgespeckter Form, aber immerhin noch mit 80 Ausstellern aus den Regionen Donau-Ries, Ostalb und Mittelfranken. Einige Firmen haben schlichtweg kein Personal, um während der kommenden zehn Tagen ihre Stände zu besetzen. Insgesamt hat sich die Teilnehmerzahl heuer um rund 20 Prozent verringert.