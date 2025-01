Fit for Life trainiert für guten Zweck

Am 23.12.2024 ab 06:00 Uhr morgens kamen wieder zahlreiche Mitglieder des Fitnessstudios Fit for Life zusammen, um kurz vor dem Weihnachtsfest für den guten Zweck zu trainieren. Bis 22:00 Uhr desselben Tages wurden insgesamt 628 Runden in den drei elektronischen Trainingszirkeln trainiert, je Runde immerhin 5 bis 8 schweißtreibende Übungen. "Fit for Life" und die Partnerunternehmen der Aktion, das Unternehmen Richter + Frenzel Nördlingen, die Firma Sapi aus Möttingen und das Versicherungsbüro Wolf (VKB) wandelten die gesammelten Runden in einen Spendenbetrag von insgesamt 1500 Euro um, welcher dem Förderverein der Palliativstation am GKU Nördlingen (FVPSN) zugutekommt.

