Fitnessstudio-Chef beobachtet Fahrraddiebe und hält sie auf

Die Polizei meldet, dass sie in Nördlingen mehrere Fahrraddiebe ertappt hat. Bei den Jugendlichen zuhause entdeckten die Beamten nicht nur ein Fahrrad.

Die Polizei hat am Dienstag mehrere Fahrraddiebe vorläufig festgenommen. An Dienstagabend fielen drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren auf, da sie sich unberechtigt in einem Hinterhof eines Fitnessstudios in der Würzburger Straße aufhielten. Der Geschäftsführer des Fitnessstudios beobachtete laut Polizeibericht, wie die Jugendlichen aus dem Hof zwei Fahrräder entwendeten.

Fitnessbetreiber hält die Jugendlichen auf

Er verständigte sofort die Polizei Nördlingen und hielt die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Festnahme hätten die Beamten festgestellt, dass ein drittes Fahrrad ebenfalls als gestohlen gemeldet wurde. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurden deren Wohnungen durchsucht. Dabei wurden ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad und zwei Leitpfosten gefunden, so die Beamten. Die Jugendlichen erhalten nun Strafanzeigen.

