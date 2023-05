Fliegende Stühle, Böller im Briefkasten: So verlief die Freinacht

In der Freinacht ist es im Ries zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei berichtet von mehr Vorfällen als in den Vorjahren, mit Schäden bis zu 500 Euro.

Die Freinacht ist für Späße bekannt, die sich Jugendliche in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai jedes Jahr erlauben. Bei Sachbeschädigungen hört der Spaß jedoch auf. Für solche "Späße" hat der Nördlinger Polizeichef Walter Beck kein Verständnis: "Wenn es bei solchen Scherzen zu Beschädigungen kommt, leiten wir strafrechtliche Ermittlungen ein", sagt Beck. Es sei zu einigen Taten gekommen, die nicht mehr als Streiche durchgehen. Im Vergleich zu den Vorjahren soll es laut Polizei zu mehr Straftaten gekommen sein.

Sachbeschädigungen in der Nacht auf den 1. Mai

Aus einem Anwesen in der Hauptstraße in Amerdingen sind vier Stühle gestohlen worden. Die Stühle wurden in ein Nachbargrundstück geworfen. Dabei ist einer der Stühle kaputtgegangen und ein Sachschaden von 25 Euro entstanden. In Forheim haben unbekannte Täter einen Böller in den Briefkasten eines Anwesens Am Keller geworfen. Durch die Explosion entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

In Ehingen ist ein Maschendrahtzaun beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Zaun in der Lindenstraße 7 beschädigt, sodass ein Schaden von etwa 50 Euro entstand. In Löpsingen hat ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe einer Terrassentür eingeschlagen. Die Polizei berichtet, dass der Täter gegen zwei Uhr Nachts die Scheibe in der Ortsstraße einschlug und daraufhin flüchtete. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (AZ)

