Flötenensemble spielt in Nördlingen ein Muttertagskonzert

Am Muttertag hat das Bockflötenensemble "Pfiffikus" im Nördlinger Genosaal ein Konzert gespielt. Begleitet von Akkordeon, Schlagzeug und Kontrabass konnten sie begeistern.

Schon zum dritten Mal veranstaltete ein Flötenensemble der Rieser Musikschule Nördlingen das Muttertagskonzert im Genosaal der Raiffeisenbank. Diesmal war es wieder das Ensemble Pfiffikus, zusammen mit Gästen am Schlagzeug (Martin Schnierer), am Akkordeon (Leopold Schnehle) und am Kontrabass (Nathalie Stängle). Wer jemals geglaubt hat, dass Blockflöten ein einfaches Anfängerinstrument seien, wurde in dieser kurzweiligen Stunde eines Besseren belehrt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mit Sopranino, Sopranflöte, Altflöte, Tenorflöte und Bassflöte spannten Carla Weiß, David Wagner, Daniel Funk, Paula Mayr und Anna Stängle am Cello unter der Leitung von Elke Moll, einen Bogen von Barock bis in die Moderne. Obwohl drei der Protagonisten noch mitten im Abitur stehen, waren sie punktgenau bei der Sache dabei. Tiefe Flöten, Kontrabass und Cello lieferten sich ein Wechselspiel mit hohen Blockflöten.

Flötenensemble der Rieser Musikschule begeistert mit "Wellerman"

Vor der Pause verblüffte dann ein „Rock around the Clock“ mit Tenorflöten- und Cellosolo, das alle Hörerinnen und Hörer mitwippen ließ. Danach erklangen noch einmal verschiedene schottische und irische Weisen, variationsreich abwechselnd mit den verschiedenen Flöten und der Rahmentrommel oder Triangel, dem Kontrabass oder dem Cello und der Gitarre gestaltet. Den Höhepunkt des Konzerts behielten sich die jungen Protagonisten, die teilweise seit der ersten Klasse auf der Blockflöte spielen, für den Schluss des Konzerts vor.

Der über Tiktok in Corona durch einen schottischen Postboten bekannt gewordene Walsängersong „Wellerman“ fand in einem besonderen Arrangement von Blockflöten, Schlagzeug, Cello, Kontrabass und Akkordeon sofort den Weg in die Herzen der Zuhörer.(AZ)