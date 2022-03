Flüchtlinge aus der Ukraine: Wo es im Donau-Ries-Kreis Probleme gibt

Plus Die Hilfsbereitschaft ist groß, viele wollen Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen. Doch es hapert an vielen Stellen und mietfreie Wohnungen stehen leer.

Die schrecklichen Bilder des Krieges in der Ukraine, sie haben Sigrid Heiß bewegt. Die Nördlingerin hat Mitleid mit den Menschen, möchte etwas tun. Vor mehr als zwei Wochen hat sie sich deshalb beim Landratsamt in Donauwörth gemeldet und eine möblierte Wohnung mietfrei zur Verfügung gestellt. Selbst Lebensmittel hat Sigrid Heiß bereits gekauft, kurzum: Alles ist bereit für Flüchtlinge aus der Ukraine. Nur eingezogen war bis Donnerstagvormittag noch keiner.