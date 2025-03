Mehr Grün in der Altstadt: Diesen Wunsch hatten viele Nördlingerinnen und Nördlinger in der Bürgerbefragung der Stadt geäußert. Daher wurde im November bereits beschlossen, dass die Stadt die Pflanzung von Klimabäumen bezuschussen will, nun wurde die Förderung auf den Weg gebracht. Aber was heißt das für die Bürgerinnen und Bürger, wer kann sich eine solche Förderung holen?

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis