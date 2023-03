Folkmusik aus Nördlingen: Eine Live-Band bringt ein Live-Album heraus

Die Nördlinger Folk-Musiker von Nordilo zeigen auf der neuen Platte ihre Stärken. Was darauf zu hören ist und wo die Scheibe zu bekommen ist.

Die Musiker Louy Ziegler, Klaus Graumann, Mitch Hubel, Speedy Graf und Mike Köster sind im Donau-Ries und weit darüber hinaus beinahe seit Jahrzehnten aus vielen verschiedenen Formationen bekannt wie bunte Hunde. Allerdings spielen sie (für ihre Verhältnisse) "erst" seit ein paar Jahren konsequent ihren mehrstimmig gesangsgeprägten Country-Style. Ein guter Freund der Band bringt es auf den Punkt: "Mit Nordilo ist es ein wenig wie mit einem guten Steak: die Musiker gut abgehangen, aber die Zutaten ganz frisch."

Wie kaum eine andere Kapelle in der Region steht Nordilo für Live-Performances: Auf kaum einem Fest dürfen die stets in weiße Leinenhemden gekleideten Musiker-Haudegen fehlen. Ob Stadtmauerfest, Freibadfete, Wemdinger Stadtlauf, sogar auf dem Wuzdog-Festival oder beim Harburger Kulturfest: Überall dort präsentieren sie ihren Mix aus internationalen Folksongs, Traditionals aus fünf Jahrhunderten, Coverversionen bekannter Titel und selbst komponierten Regio-Hits wie zum Beispiel die inoffizielle Nördlingen-Hymne "So Gsell so". Die wurde auf der neuen Live-CD nicht verewigt, da der Mitschnitt in der Aula der Grundschule Harburg (beim Kulturherbst 2022) erfolgte. Den Weg auf das Album gefunden hat jedoch ein Mitschnitt vom Soundcheck, "damit der Hörer auch mal etwas Soundcheckfeeling zu spüren bekommt", informiert Mike Köster.

Das Album Nordilo-Live bietet abwechslungsreiche Cover-Songs

Neben der stimmungsvollen Atmosphäre gibt es jede Menge "Fremdsprachenware" wie "Johnny B.", "John Barleycorn" oder "The Ferryman" und Songs von Tom Waits "The Briar and The Rose" und den Stones "Wild Horses". Dann geht es über einen kleinen Umweg mit Motiven aus Brahms’ Ungarischem Tanz Nr. 5 zu den deutschen Gassenhauern über: "Hebt das Glas", ein fürwahr für die Band geradezu typisches Lied. "Wir wollen Bier" schildert eine Reise in die Mongolei, die am Ende doch nur ein Traum ist, und "Waschbenzin" ist das berüchtigte Corona-Skype-Projekt, das während des Lockdowns entstanden ist.

Schließlich "genauso erlogen wie die Geschichten der anderen Lieder" - lt. Mike Köster - "Und der Mond". Den Schluss macht wieder ein modifiziertes Cover "Always Look At the Bright Side of Life" mit Betonung auf "at", denn Nordilo besteht darauf, nicht auf die schönen Dinge des Lebens zu sehen, sondern nach ihnen zu suchen. Wer eine Nordilo-Live-CD sucht, der wird in Nördlingen im Marktlädle am Marktplatz, im Naturhaus und bei der Metzgerei Hülsenbeck fündig.

