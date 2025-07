Forschertag im Kinderhort

Anlässlich eines kürzlich veranstalteten Forschertages im Kinderhort an der Schäufelinschule, welcher von "Kinder forschen" und dem Landratsamt Donau- Ries unterstützt wurde, kam der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid zu Besuch. Die Grundschulkinder hatten einige Fragen an den prominenten Gast, welche allesamt geduldig beantwortet wurden. An diesem Nachmittag drehte sich alles um die erneuerbaren Energien, die an vier Stationen von den Hortkindern experimentell erforscht wurden. Alle Beteiligten waren mit Feuereifer bei der Sache. Auch Herr MdB Schmid hatte sichtlich Spaß: "Es war sehr schön mit den Kindern eine Minibiogasanlage nachzubauen. Ihre Neugierde ist einfach ansteckend." So verging der Nachmittag -der noch mit einem energiegeladenen Tanz der Tanz- AG abgeschlossen wurde- eigentlich viel zu schnell.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!