Frau fährt in Nördlingen sechs Kinder an und kümmert sich nicht

Die Autofahrerin fährt in eine Gruppe von Schulkindern in Nördlingen. Die Sechs werden verletzt. Die Frau redet aber nur mit einem.

Sechs Schulkinder sind am Mittwoch, gegen 7.20 Uhr, in Nördlingen von einer Autofahrerin angefahren worden. Laut Polizeibericht befuhr die Frau die Augsburger Straße und bog nach rechts in die Gustav-Freytag-Straße ab, als die Ampel grün anzeigte. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine sechsköpfige Gruppe von Schulkindern die Fußgängerampel.

Die Frau fuhr in die Gruppe der Kinder, drei der Kinder fielen über die Motorhaube zu Boden, die anderen drei Kinder stürzten ebenfalls zu Boden. Alle Kinder erlitten Schürfwunden und diverse Prellungen. Die 42-Jährige erkundigte sich lediglich bei einem Kind nach den Personalien, nannte ihren Namen und fuhr dann von der Unfallstelle. Erst etwa zwei Stunden später meldete die Frau den Unfall bei der Polizei. Sie erhält nun eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)