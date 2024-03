Frau packt Lebensmittel in Supermarkt ein, zahlt sie aber nicht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Nördlingen wird eine Frau aufgehalten, weil sie Lebensmittel mitgenommen, aber nicht bezahlt hatte.

Eine 55-Jährige ist am Mittwochvormittag in einem Verbrauchermarkt in der Hofer Straße in Nördlingen dabei beobachtet worden, wie sie Lebensmittel im Wert von 73 Euro in ihre Tasche und ihren Korb legte, diese aber an der Kasse nicht bezahlte, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau wurde von der Filialleiterin auf dem Parkplatz bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nun erhält sie eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)