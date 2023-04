Frau rollt mit ihrem Auto gegen ein Garagentor

Eine Frau verliert laut Polizeibericht die Kontrolle über ihr Auto und rollt gegen ein Garagentor.

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin ist am Dienstagvormittag in eine Tiefgarage in der Drehergasse in Nördlingen gefahren. Als die Frau die Klingel drücken wollte, verlor sie laut Polizeibericht die Kontrolle über ihren Pkw und rollte ungebremst gegen das Garagentor, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand. (AZ)

