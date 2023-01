Nördlingen

vor 33 Min.

Frau soll Zugriff auf Waffenschrank gehabt haben – ohne Waffenschein

Einem Mann aus dem Ries wird vor Gericht vorgeworfen, dass seine Tochter an einem Tag Zugriff auf seinen Waffenschrank hatte.

Plus Ein Prozess in Nördlingen dreht sich um den Waffenschrank eines Riesers, doch viele Fragen bleiben offen: Etwa ob der Schlüssel dafür einfach in einem Karton lag.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Der Besitz von Waffen ist in Deutschland streng geregelt: Nur unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Menschen darauf Zugriff haben, in der Regel brauchen sie eine Erlaubnis. Ein Rieser hat seit 1958 einen Jagdschein – doch nun ging es vor Gericht um die Frage: Hatte seine Tochter eine seiner Waffen in der Hand, ohne die Erlaubnis dafür zu haben, und machte er sich damit strafbar?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen