Nördlingen

09:19 Uhr

Frau steckt in Nördlingen Fleischwaren im Wert von sechs Euro ein

In Nördlingen wird am Dienstag ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt verhindert.

In einem Supermarkt in Nördlingen wird am Dienstag eine Frau erwischt, die Fleischwaren in ihre Tasche steckt. Sie erhält Hausverbot.

Eine 59-Jährige hat am Dienstag in einem Supermarkt in der Richard-Wagner-Straße in Nördlingen versucht, Ladendiebstahl zu begehen. Die Frau wurde laut Polizeibericht dabei erwischt, wie sie Fleischwaren im Wert von sechs Euro in die Handtasche steckte und den Supermarkt verließ, ohne zu bezahlen. Die 59-Jährige muss nun mit einer Anzeige und einem Hausverbot rechnen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

