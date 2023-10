Frau steckt in Nördlingen verlorenes Handy ein

Ein Mann meldet bei der Polizei den Verlust seines Handys. Dank der Ortung kann die Täterin überführt werden.

Eine 54-Jährige hat in Nördlingen ein verlorenes Handy behalten, statt es zurückzugeben. Wie die Polizei berichtet, vergaß ein 51-jähriger Mann am Dienstagnachmittag sein Handy in einem Schnellrestaurant. Über die Ortung fand er dann das Handy, welches ihm wieder ausgehändigt wurde. Die 54-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

