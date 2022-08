Frau vergisst Rucksack beim Bäcker: 300 Euro, Ausweise, Handy gestohlen

Auf der Toilette vergisst eine 74-Jährige in Nördlingen ihren Rucksack. Eine Stunde später ist der weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Rucksack ist am Dienstag in Nördlingen gestohlen worden. Gegen 13 Uhr vergaß eine 74-jährige Dame auf der Toilette in der Bäckerei Mayer´s Beck einen Stoffrucksack, wie die Polizei berichtet. Als sie nach einer Stunde den Verlust feststellte und in der Toilette nachschaute, war der Rucksack allerdings schon verschwunden, heißt es weiter.

Darin befanden sich diverse Ausweisdokumente, ein Mobiltelefon und rund 300 Euro Bargeld. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)