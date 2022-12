Nördlingen

Frau verursacht in 30 Minuten zwei Unfälle in Nördlingen

Zwei Unfälle werden am Dienstag in Nördlingen hintereinander von derselben Frau verursacht.

Auf einem Parkplatz in der Deininger Straße in Nördlingen verursacht am Dienstag eine Rentnerin hintereinander zwei Unfälle.

Eine Rentnerin hat am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Deininger Straße in Nördlingen zwei Unfälle verursacht. Zunächst hatte die Frau beim Rangieren einen geparkten Wagen touchiert. Rund 30 Minuten später, als sie mit ihrem Wagen rückwärts ausparken wollte, übersah sie laut Polizeibericht in diesem Moment ein neben ihr einparkendes Auto und streifte dieses. Letztlich entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 3000 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

