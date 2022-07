Frau verwechselt in Nördlingen Gas und Bremse und fährt in Schaufenster

Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Nördlingen fährt eine 81-Jährige in ein Schaufenster. Es entsteht ein fünfstelliger Schaden.

Eine 81-Jährige ist am Dienstagvormittag in ein Schaufenster des Edeka-Supermarktes in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen gefahren. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau beim Einparken die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Durch den Aufprall wurden Stahlträger der Fassade verbogen und die Glasscheibe zerbrach.

Die Glasfassade wurde zunächst provisorisch von der Feuerwehr Nördlingen verschalt. Die 81-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand aber ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)