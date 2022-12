Frau wird auf Unfall angesprochen und flieht dennoch

Zweimal fährt eine Frau gegen ein Auto in Nördlingen und wird von einer Zeugin angesprochen. Dennoch fährt sie einfach weiter.

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag, 17. Dezember, um 19.35 Uhr in Nördlingen Bei den Kornschrannen ereignet. Dort wollte eine 38-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts in eine Parkbucht einparken. Dabei fuhr sie zweimal nach Angaben der Beamten gegen einen geparkten Pkw. Sie wurde von einer Zeugin darauf angesprochen, entfernte sich aber dennoch vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da die Zeugin sich das Kennzeichen notierte, konnte die Frau unverzüglich ermittelt werden. Der entstandene Schaden beträgt rund 750 Euro. (AZ)

