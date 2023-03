Frau wird bei Diebstahl angesprochen und stellt Waren wieder ab

Eine 36-Jährige wird in Nördlingen beim Diebstahl beobachtet. Als die Kassiererin sie anspricht, legt sie das Diebesgut wieder zurück.

Die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes hat am Mittwoch laut Polizeiangaben eine 36-Jährige dabei beobachtet, wie sie Waren in ihre Handtasche steckte, diese mit einer Mütze abdeckte und dann den Kassenbereich passieren wollte. Die Kassiererin forderte die Kundin auf, die Tasche vorzuzeigen, dabei sei diese plötzlich wieder in den Laden gelaufen und habe die Waren abgestellt. Auch wenn sie die Waren zurücklegte, machte sich die Frau strafbar und wurde deshalb angezeigt. (AZ)

