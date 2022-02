Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B25 wird eine Frau leicht verletzt. Wie es dazu kam.

Am Freitagnachmittag, um 15.58 Uhr ist es bei Nördlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr eine 19-jährige Autofahrerin auf der B25 von Wallerstein kommend Richtung Nördlingen. Auf Höhe der B466 wollte sie nach links auf diese abbiegen. Dabei soll sie eine entgegenkommende 56-jährige Autofahrerin übersehen haben, die dann frontal in das Auto der Unfallverursacherin fuhr. Diese wurde dabei leicht verletzt und in das Krankenhaus Nördlingen gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von 19.000 Euro. Die Feuerwehr Nördlingen war bis zur Abschleppung der Fahrzeuge zur Verkehrslenkung am Unfallort. (pm)

