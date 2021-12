Frau wird bei Verkehrsunfall im Wemdinger Viertel verletzt

Eine 44-Jährige übersah an einer Kreuzung in Nördlingen, dass die Autofahrerin vor ihr einen Fußgänger über die Straße gehen ließ.

Im Wemdinger Viertel hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 41-Jährige von der Kerschensteiner Straße kommend nach links in die Wemdinger Straße ab. Sie musste dabei anhalten, um einem Fußgänger am dortigen Überweg das Überqueren der Straße bei Grünlicht zu ermöglichen.

Unfall im Wemdinger Viertel in Nördlingen am Donnerstag

Dies übersah die 44-jährige nachfolgende Pkw-Fahrerin und fuhr auf den ersten Pkw auf. Die Frau im vorderen Auto klagte laut Polizei nach dem Unfall über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Nördlinger Krankenhaus verbracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 7000 Euro. (AZ)