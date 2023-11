Frau wird im Nördlinger Krankenhaus bestohlen

Eine 62-Jährige hält sich für eine halbe Stunde im Krankenhaus auf. In der Zeit wird ihre Geldbörse samt Ausweisen gestohlen.

Ein 62-jährige Frau ist am Samstagnachmittag in Nördlingen bestohlen worden. Sie hielt sich zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr im Krankenhaus in Nördlingen auf, in dieser Zeit wurde ihr der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen, wie die Polizei berichtet. Außer etlichen Ausweispapieren befanden sich noch etwa 40 Euro Bargeld in der Geldbörse. Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden. (AZ)