Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Frau wird von Zug mitgeschleift: Wie sicher sind die Züge auf der Riesbahn?

Plus Eine Donauwörtherin wird auf der Riesbahn schwer verletzt, weil sie in einer Tür eingeklemmt und mitgeschleift wird. So äußern sich die Bahnbetreiber zu dem Unfall.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Mehrere Kilometer ist eine Frau auf der Strecke der Riesbahn am Montagabend außerhalb des Zuges mitgeschleift und dabei schwerst verletzt worden. Was am Montagabend nur ein Gerücht war, bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Nun stellen sich viele Frage: Wie konnte das passieren? Und: Wie sicher sind die Züge?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen