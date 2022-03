Frauen mit Faustschlägen verteidigt: Streit vor Nördlinger Disko

Ein betrunkener junger Mann beleidigt mehrere junge Frauen. Einer ihrer Freunde schlägt deshalb zu.

Fünf betrunkenen Männern ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Zugang zu einer Diskothek in Nördlingen verwehrt worden. Laut Polizeibericht wurden die Beamten gerufen, damit die Verantwortlichen der Disco ihr Hausrecht durchsetzen konnten. In den Streit mischte sich ein junger Mann ein, der ebenfalls deutlich alkoholisiert war.

Als er gegenüber mehreren jungen Besucherinnen beleidigend wurde, bedachte einer der Freunde der jungen Frauen den Beleidiger und dessen beiden Freunde mit je einem Faustschlag. Verletzungen entstanden dabei nicht, so die Polizei. Keiner der Beteiligten sei nüchtern gewesen. (AZ)