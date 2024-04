Freibad: Am Wochenende startet der Vorverkauf für die Saisonkarten

Wer Saisonkarten für das Nördlinger Freibad will, sollte sich dieses Wochenende vormerken: Dann können Karten gekauft werden.

Zwar ist es diese Woche noch etwas kühler, doch es gab schon einige warme Tage in diesem Jahr, die die Vorfreude auf den Sommer steigen ließen. Die Freibadsaison steht vor der Tür und deswegen beginnt nun der Vorverkauf für die Saisonkarten für das Freibad auf der Marienhöhe, wie die Stadt Nördlingen in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Die Saisonkarten können am Samstag, 20. April, von 8 bis 17.30 Uhr und Sonntag, 21. April, von 8 bis 13.30 Uhr im Hallenbad in der Gerhard-Hauptmann-Straße erworben werden. Wer bereits im Besitz einer Saisonkarte ist, werde gebeten, seine Karte wieder mitzubringen, so die Stadt Nördlingen. Am 1. Mai öffnet das Nördlinger Freibad. (AZ)

