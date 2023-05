Nördlingen

Freibaderöffnung in Nördlingen: Gearbeitet wird auch bei schlechtem Wetter

Das Nördlinger Freibad öffnet am Samstag seine Tore. Die Vorbereitungen laufen gut, das Wetter lässt zu wünschen übrig.

Plus Das Freibad wäre bereit, das Wetter noch nicht. Trotzdem wird auf Hochtouren gearbeitet. Besucherinnen und Besucher können sich auch über Neues freuen.

Der Regen prasselt auf das kristallblaue Wasser des Schwimmbeckens auf der Marienhöhe: von Freibadstimmung keine Spur. Kurz vor der Eröffnung des Freibads auf der Marienhöhe am Samstag, 13. Mai, herrscht in Nördlingen typisches Aprilwetter im Mai. Auch wenn die Sonne ab und zu mal durchscheint, sind die Tage eher grau und nass. Die Prognose für das Wochenende und die nächste Woche lassen zu wünschen übrig. Der Bauernverband ist nicht begeistert.

Die Freibad-Enten aus Nördlingen begeistern auf Instagram

Im 50-Meter Becken an der Marienhöhe schwimmt am Donnerstag nur eine blaue Gummi-Ente. Auf einem Bild ist zu sehen, wie das Tier mit gelbem Schnabel einen dazu animierten Regenschirm hält. Janine Barthold ist Fachangestellte für Bäderbetriebe in Nördlingen. Seit dem 6. März betreibt sie den Instagram-Kanal "freibad_enten_nerle". Auf der Seite nimmt sie Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen der Auswinterung des Freibads mit. "Mein Ziel war es, den Leuten zu zeigen, dass unser Beruf auch bei schlechtem Wetter weitergeht", erzählt Barthold. "Der entscheidende Auslöser für die Idee ist die blaue Gummi-Ente gewesen, die ich bei den Fundsachen gefunden habe", sagt sie. Seitdem schmücken bunte Gummi-Ente regelmäßig die Instagram-Beträge.

