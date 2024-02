Nördlingen

Freiflächen-Fotovoltaik: Großer Andrang in Nördlingen

In Nördlingen könnten in den kommenden Jahren zahlreiche Freiflächen-Fotovoltaikanlagen entstehen.

Plus Zunächst sollten in Nördlingen nur rund 68 Hektar für die Sonnenstrom-Anlagen freigegeben werden. Doch es gibt Interessenten für eine viel größere Fläche.

Von Martina Bachmann

Jahrelang verweigerte der Nördlinger Stadtrat seine Zustimmung zur Errichtung von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen. Dann wurde 2020 ein neuer Oberbürgermeister und ein neuer Rat gewählt - und das vorher Undenkbare möglich: Im Februar 2023 wurde beschlossen, dass solche Anlagen zur Stromerzeugung auf einem Prozent der Gemarkungsfläche Nördlingens gebaut werden können. Der Andrang ist allerdings sehr groß und übersteigt diese Grenze bei Weitem, vor allem in einem Stadtteil.

Konkret liegen der Stadtverwaltung derzeit insgesamt Anfragen für 110,60 Hektar vor, was wiederum 1,62 Prozent der Gemarkungsfläche entspricht. Das wurde in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses bekanntgegeben. Stadtplaner Philipp Wettemann erläuterte den Räten und zahlreichen interessierten Besuchern, dass allerdings nicht immer alle Kriterien erfüllt seien. Bei Anfragen, die insgesamt 81,69 Hektar ausmachen würden, sei das aber der Fall. Wie berichtet, hatte der Stadtrat im vergangenen Februar unter anderem beschlossen, dass Freiflächen PV-Anlagen in Nördlingen nicht auf Flächen mit sehr guter Bonität errichtet werden dürfen - also auf sehr guten Äckern. Zudem sind Naturschutzflächen ausgeschlossen, der Betriebssitz der Anlagen muss Nördlingen sein.

