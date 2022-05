Nördlingen

vor 17 Min.

Freiheitsstrafe auf Bewährung für Rieser Würger und Parfümdieb

Plus Ein Rieser beschäftigte im vergangenen August mit Diebstahl und Körperverletzung in zweifacher Hinsicht die Polizei. Nun wurde er am Amtsgericht verurteilt.

Von Dominik Durner

Parfümflaschen aus einer Drogerie gestohlen, eine Woche später die Freundin gewürgt und beleidigt: Ein 32-Jähriger aus dem Ries hat im vergangenen August die Einsatzkräfte der Polizei Nördlingen in zwei Fällen beschäftigt. Nun wurde er vor dem Amtsgericht in Nördlingen verurteilt. Für die Haftstrafe auf Bewährung galt nicht nur das Geständnis als mildernder Umstand.

