Freisprechung Elektrotechniker: "Ein wichtiger Teil der Zukunft liegt in Ihren Händen"

Insgesamt 41 Elektrotechniker, die von den Innungen Donau-Ries, Dillingen und Neu-Ulm/Günzburg ausgebildet worden sind, treten nun ins Berufsleben ein.

Der Schritt ins Berufsleben setzt eine Zäsur im Leben. Mit der Freisprechung traten nun 41 junge Gesellen, die in den Elektrounternehmen der Innungen Donau-Ries, Dillingen und Neu-Ulm/ Günzburg ausgebildet wurden, ins Berufsleben ein. Für die Azubis aus diesen Betrieben sind die Berufsschulstandorte Lauingen und Nördlingen zuständig.

Dass es im dualen System zusätzlich zur Ausbildung in den Unternehmen auch leistungsfähige Angebote in den Berufsschulen braucht, unterstrich Oberstudiendirektor Raimond Eberle, der Leiter der Berufsschule Nördlingen: „Bei uns wurde in eine moderne und zukunftsfähige Berufsschule investiert. Wir haben einen Höchststand an Schülerzahlen und weitere Baumaßnahmen sind in Planung“. Prominent waren auch die Ehrengäste, die zur Freisprechungsfeier in die Berufsschule Nördlingen gekommen waren. Der Obermeister der Innung Donau-Ries, Franz Rebele, begrüßte die zahlreichen Gäste und moderierte die Veranstaltung. Ursula Kneißl-Eder, stellvertretende Landrätin, brachte es auf den Punkt: „Wir brauchen Sie mit Ihren Kenntnissen und Ihrem Wissen“.

Freisprechung Nördlingen: "Elektrotechnik wird Fragen der Zukunft lösen"

Diese Auffassung teilte auch Rita Ortler, die stellvertretende Bürgermeisterin von Nördlingen. Sie verwies auf die zahlreichen guten Betriebe in der Stadt, die attraktive Arbeitsplätze anböten. Kreis- und Bezirksrat Peter Schiele betonte, wie wichtig das Handwerk mit seinen Beschäftigten und Betrieben für eine prosperierende Region ist: „Gerade die Elektrotechnik wird maßgeblich unsere Fragen der Zukunft und der Gegenwart lösen“, sagte er. „Ein wichtiger Teil der Zukunftsgestaltung unseres Landes liegt in Ihren Händen“.

Welche Anforderungen die Nachwuchskräfte bei der Gesellenprüfung bewältigen müssen, stellte Studiendirektor Jürgen Lang vor. Neben der sogenannten KNX-Anwendung in der Gebäudeautomation, die einen wesentlichen Anteil zu einem intelligenten Gebäudemanagement leistet, und Smart-Home-Technologien werden auch Kenntnisse zu Steuerungstechnik und Photovoltaik geprüft. Die Freisprechung erfolgte durch den stellvertretenden Kreishandwerksmeister Joachim Sigg, der selbst Elektromeister von Beruf ist und aktiv ausbildet. Er erinnerte sich an seine eigene Freisprechung vor fast 40 Jahren, die ebenfalls in der Aula der Berufsschule Nördlingen stattgefunden hatte. Als Fachmann zeigte der die enorme Bandbreite der Elektrotechnik auf. Diese Branche entwickle sich rasant und das bedeute für alle, die in diesem Bereich tätig seien, sich permanent weiterzubilden.

Goldene Meisterbriefe (von links): Zweiter Kreishandwerksmeister Joachim Sigg, Achim Wiedemann, Willi Reinold, Ulrich Gerstner und Franz Rebele, Obermeister Elektroinnung Donau-Ries. Foto: Kreishandwerkerschaft Nordschwaben

Goldene Meisterbriefe gehen an drei Meister aus dem Kreis Donau-Ries

Nach der Überreichung der Gesellenbriefe wurden die Prüfungsbesten Benedikt Demharter (Elektro Klopfer, Holzheim-Weisingen), Onur Düzgün (GLE, Niederschönenfeld) und Josef Liedl (kein Ausbildungsbetrieb) mit einem besonderen Geschenk geehrt. Traditionell werden bei der Freisprechfeier auch Goldene Meisterbriefe überreicht. Damit werden Handwerksmeister geehrt, die das 60. Lebensjahr erreicht und mindestens 30 Jahre selbstständig einen Betrieb geführt haben. Die Briefe gingen an Achim Wiedemann aus Ebermergen, Willi Reinold aus Fremdingen, Ulrich Gerstner aus Monheim und Albert Kaiser aus Wallerstein. (AZ)