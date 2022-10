Nördlingen

10:55 Uhr

Friedhofsmauer und Garage in Nördlingen mit Graffitis besprüht

Artikel anhören Shape

Am Emmeransberg in Nördlingen werden am Wochenende die Friedhofsmauer und eine Garage besprüht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Friedhofsmauer sowie eine Garage Am Emmeransberg in Nördlingen mit Graffitis besprüht. Dadurch entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 550 Euro, die Inspektion Nördlingen nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Themen folgen